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Настоящее фото товара Стул Пресюр, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Пресюр, орех
12 оценок
4 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Пресюр, орех - фото 1Стул Пресюр, орех - фото 2

Стул Пресюр, орех

Артикул: CH-088-229
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модель стула стабильно является лидером продаж. Модель изготавливается из многослойной фанеры, отлично смотрится в темных вариантах тонировки. Привлекает покупателей разумным соотношением цены и качества. Наши конструктора оснастили модель дополнительными ребрами жесткости, которые придают ей еще большую прочность и устойчивость. Стул с высокой спинкой, посадочное место изготовлено из МДФ. За счет своей лаконичности – отличный вариант для кухонь любого размера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5 кг
  • Материалфанера
  • Цветорех

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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