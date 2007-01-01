Характеристики товара
Описание
Модель стула стабильно является лидером продаж. Модель изготавливается из многослойной фанеры, отлично смотрится в темных вариантах тонировки. Привлекает покупателей разумным соотношением цены и качества. Наши конструктора оснастили модель дополнительными ребрами жесткости, которые придают ей еще большую прочность и устойчивость. Стул с высокой спинкой, посадочное место изготовлено из МДФ. За счет своей лаконичности – отличный вариант для кухонь любого размера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота990 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес5 кг
- Материалфанера
- Цветорех
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет