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Настоящее фото товара Кресло Лизард, микровелюр зеленый, спинка принт, каркас под лак, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Лизард, микровелюр зеленый, спинка принт, каркас под лак
69 оценок
12 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло Лизард, микровелюр зеленый, спинка принт, каркас под лак - фото 1Кресло Лизард, микровелюр зеленый, спинка принт, каркас под лак - фото 2Кресло Лизард, микровелюр зеленый, спинка принт, каркас под лак - фото 3
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло Лизард, микровелюр зеленый, спинка принт, каркас под лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Лизард, микровелюр зеленый, спинка принт, каркас под лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Лизард, микровелюр зеленый, спинка принт, каркас под лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло Лизард, микровелюр зеленый, спинка принт, каркас под лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Кресло Лизард, микровелюр зеленый, спинка принт, каркас под лак производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Лизард, микровелюр зеленый, спинка принт, каркас под лак производства ChiedoCover

Кресло Лизард, микровелюр зеленый, спинка принт, каркас под лак

Артикул: CH-024-882
69 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасабук
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал каркасабук

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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