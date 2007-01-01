Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник. Стеклянный плафон диаметром 25 см обеспечит комфортное и оригинальное освещение. В качестве источника света подойдут лампы накаливания или ЛЭД с цоколем Е27. Светильник надежно и просто крепится к потолку с помощью крепежной планки. Небольшая площадь освещения в 4 м² идеально подойдёт для кухни, прихожей, обеденной зоны и дополнит любой интерьер в современном силе. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота1100 мм
- Вес1 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзолотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки350 мм
- Высота упаковки350 мм
- Вес упаковки1.5 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет