Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная потолочная люстра из серии Ello. Металлический каркас витиеватой формы дополнен светодиодной лентой общей мощностью 140 Вт и со световым потоком 7840 Лм. Пульт управления в комплекте позволяет отрегулировать цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. При относительно небольших габаритах, люстра покрывает 16 м² площади качественным освещением. Современный дизайн и оригинальный вид потолочной люстры Ello дополнит любой интерьер спальни, гостиной, зала или кухни.
- Площадь освещения 16 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 140 Вт.
- Общая мощность светильника 140 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*48*25
Вес брутто:
Объем: 0,660
Основные характеристики
- Высота240 мм
- Диаметр530 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, серебряный