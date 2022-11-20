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Светодиодная потолочная люстра с пультом V2782-CL Ello LED 140W

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Характеристики товара

Описание

Современная светодиодная потолочная люстра из серии Ello. Металлический каркас витиеватой формы дополнен светодиодной лентой общей мощностью 140 Вт и со световым потоком 7840 Лм. Пульт управления в комплекте позволяет отрегулировать цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. При относительно небольших габаритах, люстра покрывает 16 м² площади качественным освещением. Современный дизайн и оригинальный вид потолочной люстры Ello дополнит любой интерьер спальни, гостиной, зала или кухни.

  • Площадь освещения 16 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 140 Вт.
  • Общая мощность светильника 140 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 55*48*25

Вес брутто:

Объем: 0,660

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Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Диаметр530 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, серебряный

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