Характеристики товара
Описание
Светодиодная подвесная люстра Arrow в современном стиле с пультом. Основным источником света служит LED лента встроенная в металлический каркас. Общая мощность ленты 280 Вт со световым потоком 15680 Лм. Акриловый слой, расположенный поверх светодиодной ленты, способствует мягкому и равномерному освещению. Благодаря удобному пульту управления можно настроить цветовую температуру от 3000К до 6500К. Крепежные тросы, удерживающие конструкцию, при необходимости могут быть укорочены для экономии пространства. С площадью освещения 24 м² светильник станет отличным вариантом для больших комнат. Изящный и стильный дизайн подвесной люстры дополнит интерьер гостиной, зала, кухни или обеденной зоны.
- Площадь освещения 24 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Общая мощность светильника 280 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 42*42*12
Вес брутто:
Объем: 0,212
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Диаметр550 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, серебряный