Стул Арзамас

9 оценок

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Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб
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Стул Хит 25мм - золото, бежевый ромб

Характеристики товара

Описание

Высота: 89 см

Ширина: 66 см

Глубина: 65 см

Высота сидения: 43 см с подушкой

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Популярные варианты обивки

КраснаяКрасная
ЗеленыйЗеленый
БежевыйБежевый
КоричневаяКоричневая
Swedish beigeSwedish beige
0505
221/08 мальборо221/08 мальборо
MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
WhiteWhite
MARVEL CREAMMARVEL CREAM
TEMPO 9TEMPO 9
Montana 216Montana 216
BlueBlue
1818
blackblack
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