Характеристики товара
Описание
Высота: 89 см
Ширина: 66 см
Глубина: 65 см
Высота сидения: 43 см с подушкой
Высота: 89 см
Ширина: 66 см
Глубина: 65 см
Высота сидения: 43 см с подушкой
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой
Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон белый, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон золотой, деревянный - с белой подушкой
Стул Наполеон серебро, деревянный - с белой подушкой
Стул Eames DAR оранжевый
Стул Eames DSR оранжевый
Подвесной светильник Citilux Эдисон Плафон
Стул медицинский Денвер 20 мм, белый кожзам
Стул медицинский Хит 20 мм, белый кожзам
Стул медицинский Бостон 20 мм, белый кожзам
Стул Валенсия, экокожа коричневая, золотые ножки
Стул Валенсия, экокожа красный, золотые ножки
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый