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Тележка El Farwaniya для горничных универсальная с полками из МДФ - фото 1Тележка El Farwaniya для горничных универсальная с полками из МДФ - фото 2

Тележка El Farwaniya для горничных универсальная с полками из МДФ

Артикул: CH-066-840
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья с полками из МДФ и закрывающимися дверцами с замком. Каркас тележки изготовлен из мебельной трубы, покрытой полимерной порошковой краской. Полки изготовлены из МДФ светло или темно-коричневого цветов. Размер полки 50х50м. Дверцы с замком. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес30 кг
  • Материалметалл, МДФ

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.35 м3

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