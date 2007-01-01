Характеристики товара
Описание
Эти стулья используются в большинстве современных дизайн проектов, легкие, не засоряют интерьер и не тянут на себя внимание, а благодаря современной многоцветной ткани подходят практически везде.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина540 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет