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Настоящее фото товара Стул Шотти черный/велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Шотти черный/велюр бежевый
11 оценок
7 290
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Стул Шотти черный/велюр бежевый - фото 1Стул Шотти черный/велюр бежевый - фото 2Стул Шотти черный/велюр бежевый - фото 3

Стул Шотти черный/велюр бежевый

Артикул: CH-089-015
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эти стулья используются в большинстве современных дизайн проектов, легкие, не засоряют интерьер и не тянут на себя внимание, а благодаря современной многоцветной ткани подходят практически везде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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