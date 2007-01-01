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Настоящее фото товара Стул Шотти черный/велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Шотти черный/велюр серый
5 оценок
7 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Шотти черный/велюр серый - фото 1Стул Шотти черный/велюр серый - фото 2

Стул Шотти черный/велюр серый

Артикул: CH-089-018
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эти стулья используются в большинстве современных дизайн проектов, легкие, не засоряют интерьер и не тянут на себя внимание, а благодаря современной многоцветной ткани подходят практически везде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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