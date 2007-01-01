Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Шотти черный/велюр кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Шотти черный/велюр кофейный
7 оценок
7 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Шотти черный/велюр кофейный - фото 1Стул Шотти черный/велюр кофейный - фото 2Стул Шотти черный/велюр кофейный - фото 3

Стул Шотти черный/велюр кофейный

Артикул: CH-089-016
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге
Фотография товара Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех
Фотография товара Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эти стулья используются в большинстве современных дизайн проектов, легкие, не засоряют интерьер и не тянут на себя внимание, а благодаря современной многоцветной ткани подходят практически везде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, светло-коричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тони, велюр Джинжер 021/спинка СТЕП 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр Джинжер 021/спинка СТЕП 02, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9902
7 090 ₽

Стул Тони, велюр Джинжер 021/спинка СТЕП 02

53
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/жёлтый

5
Настоящее фото товара Стул Терра Скуар, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Терра Скуар, бежевый

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Сиерра вел, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Стул Сиерра вел

13
  • бежевый
  • зеленый
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый

12
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Ральф, букле, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ральф, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Стул Ральф, букле, светло-серый

26
  • светло-коричневый
  • бежевый
  • серый
В наличии 47 шт.В пути 78 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Ливерпуль Нью, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Ливерпуль Нью, серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 990

Стул компьютерный Ливерпуль Нью, серый

15
В наличии 53 шт.
Фотография товара Стул Инсэлбэрг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Инсэлбэрг, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стул Инсэлбэрг

15
Фотография товара Стул Вивьен, экокожа, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вивьен, экокожа, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул Вивьен, экокожа, зеленый

15
  • зеленый
  • светло-коричневый
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Стул Олис, велюр Велютто 27 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр Велютто 27, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Олис, велюр Велютто 27

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Миа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Миа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Кресло Миа, бежевый

7
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
  • светло-голубой
Фотография товара Кресло Палса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Палса, произведённого компанией ChiedoCover
30 990

Кресло Палса

8
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб

45
  • коричневый, розовый
  • белый, черный
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Кресло лофт Трус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло лофт Трус

32
Фотография товара Кресло Альбиони, велюр велютто 75, ножки хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Альбиони, велюр велютто 75, ножки хром, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Кресло Альбиони, велюр велютто 75, ножки хром

13
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, коричневый

9
  • коричневый
  • бежевый
  • серый
  • черный
Фотография товара Кресло Вега венге, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега венге, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега венге, желтое

30
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло деревянный для дома Фенди, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло деревянный для дома Фенди, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69015
7 790 ₽

Полукресло деревянный для дома Фенди, бежевый

47
Распродажа
Фотография товара Кресло Колумбия оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79050
21 490 ₽Оптовая цена

Кресло Колумбия оранжевый

26
  • оранжевый
  • голубой
  • розовый
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Серый

13

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Гаага Диамант, оливковый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, оливковый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от12 68024
16 480 ₽

Стул Гаага Диамант, оливковый велюр

85
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло деревянное Фенди, коричневый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло деревянное Фенди, коричневый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69015
7 790 ₽

Полукресло деревянное Фенди, коричневый велюр

58
Фотография товара Барный стул Стэн, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Барный стул Стэн, серая кожа

88
В наличии 57 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс конус, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Терра Бар кросс конус, зеленый

10
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Сиерра Кросс конус, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Сиерра Кросс конус, бежевый

12
  • бежевый
  • зеленый
Фотография товара Стул Боллеин, букле, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боллеин, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
28 490

Стул Боллеин, букле, терракотовый

26
  • терракот
  • темно-серый
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Alba, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Alba, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул Alba, велюр, бежевый

26
  • серый
  • бежевый
  • синий, серый
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Кросс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Кросс, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Стул компьютерный Кросс

12
В наличии 68 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Бали, рогожка Плей линен, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, рогожка Плей линен, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49035
15 990 ₽

Стул Бали, рогожка Плей линен, морилка светлый орех

14
Новинка
Фотография товара Поворотный стул Каир, шенилл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поворотный стул Каир, шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Поворотный стул Каир, шенилл бежевый

5
  • бежевый
  • серый
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул Шотти черный/велюр кофейный
Стул Шотти черный/велюр кофейный
7 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Миа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Миа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Кресло Миа, бежевый

7
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
  • светло-голубой
Фотография товара Кресло Палса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Палса, произведённого компанией ChiedoCover
30 990

Кресло Палса

8
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet оранжевый/ беленый дуб

45
  • коричневый, розовый
  • белый, черный
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Кресло лофт Трус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло лофт Трус

32

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности