Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Шотти черный/велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Шотти черный/велюр белый
8 оценок
7 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Шотти черный/велюр белый - фото 1Стул Шотти черный/велюр белый - фото 2

Стул Шотти черный/велюр белый

Артикул: CH-089-017
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге
Фотография товара Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех
Фотография товара Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эти стулья используются в большинстве современных дизайн проектов, легкие, не засоряют интерьер и не тянут на себя внимание, а благодаря современной многоцветной ткани подходят практически везде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул на колесах Perfecto Roll, белая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Perfecto Roll, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Стул на колесах Perfecto Roll, белая экокожа

97
В наличии 101 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Монарх NEW зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монарх NEW зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79050
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Монарх NEW зеленый

26
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, серый, хром

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Кросс конус, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Терра Кросс конус, синий

10
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Вим Холд, экокожа, металл, черный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул мягкий Вим Холд, экокожа, металл, черный, антрацит

8
Настоящее фото товара Стул мягкий, брусничный, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, брусничный, велюр, каркас металл, черный

5
Распродажа
Фотография товара Стул К3, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К3, дуб коньяк, токио смок, произведённого компанией ChiedoCover
9 79011
10 990 ₽Оптовая цена

Стул К3, дуб коньяк, токио смок

7
  • коричневый
  • серый
Фотография товара Стул Эрмин, поворотный механизм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эрмин, поворотный механизм, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Эрмин, поворотный механизм

5
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Палермо, массив березы, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Палермо, массив березы, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Стул Палермо, массив березы, андрис

10
  • желтый, коричневый, темно-коричневый
  • бежевый, золотой, темно-коричневый
Фотография товара Стул Виндзор, массив березы, атина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виндзор, массив березы, атина, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Виндзор, массив березы, атина

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Трио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Трио, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Трио

30
Фотография товара Кресло Halmar Avatar, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Halmar Avatar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от62 090
Оптовая цена

Кресло Halmar Avatar, серый

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Bonny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bonny, произведённого компанией ChiedoCover
от56 700
Оптовая цена

Кресло Bonny

7
Фотография товара Кресло Лориен , шенилл Галс 5401, велюр Вивальди 9, ножки бук, морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лориен , шенилл Галс 5401, велюр Вивальди 9, ножки бук, морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790

Кресло Лориен , шенилл Галс 5401, велюр Вивальди 9, ножки бук, морилка

7
Фотография товара Кресло Амстер белая эмаль, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер белая эмаль, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер белая эмаль, голубое

37
Фотография товара Кресло College CLG-431 MBN Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-431 MBN Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло College CLG-431 MBN Black

14
Фотография товара Кресло Клеон, велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр изумрудный

9
Настоящее фото товара Кресло - качалка Квилл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Кресло - качалка Квилл

44
Фотография товара Кресло College HLC-2415L-3/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2415L-3/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена

Кресло College HLC-2415L-3/Black

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кресло Valencia M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от22 950
Оптовая цена

Кресло Valencia M, экокожа черная

50
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 73 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Комфорт черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Комфорт черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул барный Комфорт черный, экокожа

58
  • бежевый
  • белый
  • сиреневый
  • черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59018
6 790 ₽

Стул Топас, Элеганция беж/ старинный орех

91
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, рогожка Монтана 158, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, рогожка Монтана 158, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 79013
6 590 ₽

Стул Руби, рогожка Монтана 158, светлый орех

93
Фотография товара Стул Алексис велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Алексис велюр серый

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Барный стул Форт, бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Форт, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Барный стул Форт, бежевая кожа

91
  • бежевый
  • белый
  • коричневый
  • серый
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Слим, каркас белый, велюр графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Слим, каркас белый, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Слим, каркас белый, велюр графит

7
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Вертекс, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Терра Вертекс

8
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Лия, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лия, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Стул компьютерный Лия, серый

7
  • бирюзовый
  • бежевый
  • серый
  • фиолетовый
Фотография товара Стул Кли, микровелюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кли, микровелюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул Кли, микровелюр, серый

9
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Конгсберг, велюр Велютто 07, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, велюр Велютто 07, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 4907
7 990 ₽

Стул Конгсберг, велюр Велютто 07, ножки бук морилка старинный орех

10

Товар в корзине

Стул Шотти черный/велюр белый
Стул Шотти черный/велюр белый
7 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Трио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Трио, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Трио

30
Фотография товара Кресло Halmar Avatar, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Halmar Avatar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от62 090
Оптовая цена

Кресло Halmar Avatar, серый

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Bonny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bonny, произведённого компанией ChiedoCover
от56 700
Оптовая цена

Кресло Bonny

7
Фотография товара Кресло Лориен , шенилл Галс 5401, велюр Вивальди 9, ножки бук, морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лориен , шенилл Галс 5401, велюр Вивальди 9, ножки бук, морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 790

Кресло Лориен , шенилл Галс 5401, велюр Вивальди 9, ножки бук, морилка

7

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности