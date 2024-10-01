Характеристики товара
Описание
Тележка-стеллаж для хранения и транспортировки белья с 3-мя полками. Сварная конструкция из нержавеющей стали. Нагрузка на полку до 100 кг. Возможно изготовление усиленных полок. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина960 мм
- Ширина400 мм
- Высота1500/1600 мм
- Вес20 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материалнержавеющая сталь
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.55 м3