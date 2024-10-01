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Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Rett - фото 1Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Rett - фото 2

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Rett

Артикул: CH-067-069
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка-стеллаж для хранения и транспортировки белья с 3-мя полками. Сварная конструкция из нержавеющей стали. Нагрузка на полку до 100 кг. Возможно изготовление усиленных полок. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина960 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота1500/1600 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.55 м3

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