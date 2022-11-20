Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Материалжаккард
- Плотность347 г/м²
- Тип тканимебельные, столовые, портьерные, для чехлов
- Страна изготовленияРоссия
Каркас "Лидер 3"
Полотенце махровое белое 70x140
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Скамейка Фаворит
Вешалка Cтандарт 2/7 черный
Комплект стеллажей со столиком 40
Столешница слэб Мандейл
Стул Duke, синий
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50