Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина580 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал ножекметалл по RAL
- Цветбежевый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки730 мм
- Глубина упаковки1120 мм
- Вес упаковки25 кг
- Объём упаковки0.57 м3
- Изделия стопируютсяНет