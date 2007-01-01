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Настоящее фото товара Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро
7 оценок
3 550
Товар в корзине. Перейти
Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро - фото 1Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро - фото 2Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро - фото 3Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро - фото 4Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро - фото 5Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро - фото 6Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро - фото 7Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро - фото 8
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Реальное изображение товара 1 Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Румба, экокожа Креам, каркас серебро

Артикул: CH-069-888
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал ножекметалл по RAL
  • Цветбежевый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки1120 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.57 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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