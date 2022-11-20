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Настенный светильник V2901-1W Diana 1*E14*5W

6 оценок

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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Diana. Сферичный плафон из матового стекла мягко рассеивает свет для комфортного освещения. Металлический каркас золотого цвета гармонично сочетается с матовым плафоном, а вся конструкция надежно крепится к стене на планку. Изящный и лаконичный дизайн бра поможет дополнить интерьер спальни, холла или гостиной.

  • Площадь освещения 2 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 5 Вт.
  • Общая мощность светильника 5 Вт.
  • Напряжение 220-240V V

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 30*21*23

Вес брутто: 0,95

Объем: 0,014

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Ширина180 мм
  • Длина235 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

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