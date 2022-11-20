Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Diana. Сферичный плафон из матового стекла мягко рассеивает свет для комфортного освещения. Металлический каркас золотого цвета гармонично сочетается с матовым плафоном, а вся конструкция надежно крепится к стене на планку. Изящный и лаконичный дизайн бра поможет дополнить интерьер спальни, холла или гостиной.
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 5 Вт.
- Общая мощность светильника 5 Вт.
- Напряжение 220-240V V
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 30*21*23
Вес брутто: 0,95
Объем: 0,014
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Ширина180 мм
- Длина235 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой