Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина500 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес4.5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасамассив дерева
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветбежевый, орех
- Обивкавелюр
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки990 мм
- Высота упаковки520 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет