Настоящее фото товара Деревянный стул Айра бежевый / орех, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Айра бежевый / орех
12 оценок
6 890
Деревянный стул Айра бежевый / орех - фото 1Деревянный стул Айра бежевый / орех - фото 2Деревянный стул Айра бежевый / орех - фото 3Деревянный стул Айра бежевый / орех - фото 4Деревянный стул Айра бежевый / орех - фото 5Деревянный стул Айра бежевый / орех - фото 6

Деревянный стул Айра бежевый / орех

Артикул: CH-081-716
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - орех; Ширина - 41; Глубина - 50; Высота - 85; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 45;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбежевый, орех
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки990 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

