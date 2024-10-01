Характеристики товара
Описание
Изящный диван в минималистичном стиле с высокими подлокотниками. Смотрится легко, не перегружает пространство. Металлические ножки придают «парящее» настроение. Подлокотники находятся на одном уровне со спинкой, что создает ощущение уединённости, защиты, камерности. Выглядит компактно, но обрадует просторными и удобными подушками сиденья, спинки.Лаконичная форма позволяет использовать его для любой задачи: в составе мягкой группы в гостиной, для спальни, кабинета, кухни, офиса, бизнес-пространства. Сдержанный и практичный Dongo подойдет для обустройства стильного интерьера, который может быть как спокойным, строгим, так и динамичным, активным. Добавить индивидуальности ему можно при помощи интересного текстиля, декора, света. Диван состоит из двух секций (правой и левой), которые соединяются между собой зацепами типа "крокодил".
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2800 мм
- Глубина900 мм
- Высота820 мм
- Материалрогожка
- Каркас диванаМеталл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1460 мм
- Высота упаковки950 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Объём упаковки1.01 м3
- Информация о доставке2 упаковки