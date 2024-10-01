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Диван Dongo

Артикул: CH-066-284
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изящный диван в минималистичном стиле с высокими подлокотниками. Смотрится легко, не перегружает пространство. Металлические ножки придают «парящее» настроение. Подлокотники находятся на одном уровне со спинкой, что создает ощущение уединённости, защиты, камерности. Выглядит компактно, но обрадует просторными и удобными подушками сиденья, спинки.Лаконичная форма позволяет использовать его для любой задачи: в составе мягкой группы в гостиной, для спальни, кабинета, кухни, офиса, бизнес-пространства. Сдержанный и практичный Dongo подойдет для обустройства стильного интерьера, который может быть как спокойным, строгим, так и динамичным, активным. Добавить индивидуальности ему можно при помощи интересного текстиля, декора, света. Диван состоит из двух секций (правой и левой), которые соединяются между собой зацепами типа "крокодил".

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота820 мм
  • Материалрогожка
  • Каркас диванаМеталл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1460 мм
  • Высота упаковки950 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Объём упаковки1.01 м3
  • Информация о доставке2 упаковки

Отзывы

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