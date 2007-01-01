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Кухонный уголок Мега, кремовый

Артикул: CH-077-295
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1790 мм
  • Глубина1390 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кухонный уголок Мега, кремовый
Кухонный уголок Мега, кремовый
23 790
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