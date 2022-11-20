Характеристики товара
Описание
Стильный трехместный диван «Гранада» для обустройства зоны отдыха на балконе, в кафе или летней веранде. Каркас изготовлен из высокопрочного алюминия темно-серого цвета.
В комплекте предусмотрены мягкие подушки со съемными чехлами, которые пропитаны влагоотталкивающими средствами, предотвращающие впитывание жидкости. Диван также подходит для всесезонного использования на открытом воздухе.
Основные характеристики
- Высота560 мм
- Ширина900 мм
- Длина2000 мм
- Вес37 кг
- Размер упаковки2000x900x5 см