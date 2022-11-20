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Диван Гранада - фото 1

Диван Гранада

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Характеристики товара

Описание

Стильный трехместный диван «Гранада» для обустройства зоны отдыха на балконе, в кафе или летней веранде. Каркас изготовлен из высокопрочного алюминия темно-серого цвета.

В комплекте предусмотрены мягкие подушки со съемными чехлами, которые пропитаны влагоотталкивающими средствами, предотвращающие впитывание жидкости. Диван также подходит для всесезонного использования на открытом воздухе.

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Основные характеристики

  • Высота560 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина2000 мм
  • Вес37 кг
  • Размер упаковки2000x900x5 см

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