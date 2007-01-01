Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация:
Количество посадочных мест – 1 человек
Максимальная нагрузка на посадочное место - 150 кг
Чехлы съемные - да
Температурный режим - от -50॰C до +50॰C
Накладки на ножки - да (пластиковые)
Категория ротанга - первичная
Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью кресла
Гарантия и эксплуатация:
Гарантийный срок - 1 год
Эксплуатационный срок - 10 лет
Страна производитель - Китай
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина590 мм
- Высота870 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет