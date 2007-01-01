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Кресло Adel серое - фото 1
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Кресло Adel серое

Артикул: CH-077-041
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест – 1 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 150 кг

Чехлы съемные - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Накладки на ножки - да (пластиковые)

Категория ротанга - первичная

Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью кресла

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Китай

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота870 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Adel серое
Кресло Adel серое
24 890
В корзине

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