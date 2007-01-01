Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина730 мм
- Высота1230/1290 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес22 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветслоновая кость
- Обивкаискусственная кожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки240 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет