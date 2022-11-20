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Кресло Атлант

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Характеристики товара

Описание

Высота: 1120-1220 мм

Ширина: 640 мм

Глубина: 750 мм

Высота до сидения: 530-630 мм

Упаковка: 700 мм*500 мм*995 мм

Производство - Россия

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Варианты размеров

ОбивкаОпораЦена
ЭкокожаЧерный пластик10690
ЭкокожаХром12790

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