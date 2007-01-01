Характеристики товара
Описание
Кресло Пристань является великолепной альтернативой традиционным креслам. Оно имеет металлический каркас из стали, покрытый полимерной краской по особой технологии. Плетение кресла выполнено вручную, что придает особую ценность этой модели!
Кресло не требует особого ухода и легко моется, а также устойчиво к влаге, перепадам температуры, ультрафиолетовым лучам, грибковым повреждением.
Рекомендованная температура эксплуатации (-16/+50), что дает Вам наслаждаться отдыхом в любое время года, вне зависимости где вы находитесь - внутри дома или на террасе!
Подушка в комплекте, допустима машинная стирка при температуре 30°C. Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина620 мм
- Ширина690 мм
- Высота790 мм
- Вес6 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.34 м3