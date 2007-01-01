Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Кристенсен велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Кристенсен велюр бежевый
8 оценок
5 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Кристенсен велюр бежевый - фото 1Кресло офисное Кристенсен велюр бежевый - фото 2Кресло офисное Кристенсен велюр бежевый - фото 3Кресло офисное Кристенсен велюр бежевый - фото 4Кресло офисное Кристенсен велюр бежевый - фото 5Кресло офисное Кристенсен велюр бежевый - фото 6Кресло офисное Кристенсен велюр бежевый - фото 7

Кресло офисное Кристенсен велюр бежевый

Артикул: CH-089-025
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина445 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, синий, каркас серебро
Фотография товара Стул Самба, синий, каркас серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло офисное Кристенсен — комфорт и лаконичный стиль для работы и учебы. Офисное кресло выполнено в современном стиле и сочетает лаконичный силуэт с мягкими линиями. Бежевая велюровая обивка придает модели аккуратный и универсальный внешний вид, а декоративная ромбовидная прострочка на спинке добавляет интерьеру выразительности и визуального объема. Благодаря компактному дизайну кресло гармонично впишется как в домашнее рабочее пространство, так и в офисную обстановку. Велюр отличается приятной бархатистой текстурой, которая делает посадку особенно комфортной. Материал устойчив к повседневному использованию, хорошо сохраняет цвет и долго поддерживает аккуратный внешний вид. Мягкое сиденье с наполнителем из поролона обеспечивает удобство даже при длительной работе или учебе. Кресло оснащено механизмом пиастра, который позволяет легко регулировать высоту сиденья под рост пользователя. Диапазон регулировки составляет от 49 до 63 см, что делает модель удобной для разных сценариев использования. Газ-лифт 2 класса обеспечивает плавную и надежную настройку высоты, рассчитан на нагрузку до 120 кг. Крестовина и ролики выполнены из прочного пластика, благодаря чему кресло остается легким, устойчивым и удобным в перемещении. Ролики обеспечивают плавное движение по поверхности пола без лишнего шума. Кресло Кристенсен подойдет для дома, подростковой комнаты, офиса или рабочего места персонала. Модель сочетает комфорт, современный дизайн и функциональность, создавая удобное пространство для работы, учебы и повседневных задач.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья490/630 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес6.18 кг
  • Материалпластик, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки262 мм
  • Высота упаковки584 мм
  • Вес упаковки6.5 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа

33
  • коричневый
  • белый
  • черный
В наличии 15 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, шенилл RAIN watter green, ножки бук, морилка венге

67
Фотография товара Кресло Рэмо венге, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо венге, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо венге, коричневое

37
Фотография товара Кресло офисное Аттис, хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Аттис, хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло офисное Аттис, хром PU

13
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 слоновая кость/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 слоновая кость/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 слоновая кость/серый

10
Фотография товара Кресло London, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло London, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от109 590
Оптовая цена

Кресло London, серое

15
Фотография товара Кресло офисное Porsche светло-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche светло-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от62 590
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche светло-коричневая кожа

8
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Stella, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Stella, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Кресло Stella, белый

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Кресло Heln, красная рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Кресло Heln, красная рогожка

10
Фотография товара Кресло Ливорно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ливорно, произведённого компанией ChiedoCover
29 490
Оптовая цена

Кресло Ливорно

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Тумулт, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тумулт, графит, произведённого компанией ChiedoCover
2 407

Стул Тумулт, графит

15
В наличии 325 шт.
Фотография товара Стул Horro, темно-зеленый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Horro, темно-зеленый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Horro, темно-зеленый/ черный

76
В пути 598 шт.
Фотография товара Стул Венте, рогожка винуэла 17, ножки металл Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венте, рогожка винуэла 17, ножки металл Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
8 950

Стул Венте, рогожка винуэла 17, ножки металл Рал 9005

7
  • зеленый
  • серый
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Фалл, бежевый, ткань, цвет каркаса бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фалл, бежевый, ткань, цвет каркаса бук, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Стул Фалл, бежевый, ткань, цвет каркаса бук

10
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр кирпичный

12
Фотография товара Стул Lada, розовый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lada, розовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Lada, розовый, велюр

8
В наличии 76 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Классо, черный/ткань белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Классо, черный/ткань белая, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул Классо, черный/ткань белая

7
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • белый, черный
  • серый, черный
Настоящее фото товара Стул Терра Вертекс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Терра Вертекс, серый

5
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул полубарный Бриф ВД, велюр, синий

15
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул барный Bit Ткань Изумруд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Bit Ткань Изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Bit Ткань Изумруд

10
  • черный
  • бежевый, серый
  • коричневый
  • зеленый
В наличии 101 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука экокожа

92
Фотография товара Кресло Магнус, Velvet голубой/ сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Магнус, Velvet голубой/ сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Кресло Магнус, Velvet голубой/ сосна

37
Фотография товара Кресло Варело, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр серый

42
Фотография товара Кресло Рэмо венге, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо венге, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо венге, зеленое

34
Фотография товара Кресло Юнит, велюр Teddy 021 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Юнит, велюр Teddy 021, произведённого компанией ChiedoCover
от64 590

Кресло Юнит, велюр Teddy 021

15
Фотография товара Кресло Орли, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Орли, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Кресло Орли, бежевый

10
Фотография товара Кресло Лотик экокожа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, бирюзовый

15
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, черный, велюр

12
Фотография товара Кресло Слейт, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Слейт, синий, произведённого компанией ChiedoCover
21 490

Кресло Слейт, синий

13
  • коричневый
  • синий, черный
  • бежевый, темно-коричневый
  • желтый, темно-коричневый
Фотография товара Кресло Коат, светло-бежевый, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, светло-бежевый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, светло-бежевый, светлое дерево

14

Товар в корзине

Кресло офисное Кристенсен велюр бежевый
Кресло офисное Кристенсен велюр бежевый
5 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Тумулт, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тумулт, графит, произведённого компанией ChiedoCover
2 407

Стул Тумулт, графит

15
В наличии 325 шт.
Фотография товара Стул Horro, темно-зеленый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Horro, темно-зеленый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул Horro, темно-зеленый/ черный

76
В пути 598 шт.
Фотография товара Стул Венте, рогожка винуэла 17, ножки металл Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венте, рогожка винуэла 17, ножки металл Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
8 950

Стул Венте, рогожка винуэла 17, ножки металл Рал 9005

7
  • зеленый
  • серый
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Фалл, бежевый, ткань, цвет каркаса бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фалл, бежевый, ткань, цвет каркаса бук, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Стул Фалл, бежевый, ткань, цвет каркаса бук

10

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности