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Настоящее фото товара Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий
7 оценок
5 890
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Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий - фото 1Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий - фото 2Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий - фото 3Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий - фото 4Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий - фото 5Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий - фото 6Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий - фото 7

Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий

Артикул: CH-089-027
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина445 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота880/1020 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло офисное Кристенсен — комфорт и лаконичный стиль для работы и учебы. Офисное кресло выполнено в современном стиле и сочетает лаконичный силуэт с мягкими линиями. Пыльно-синяя велюровая обивка придает модели аккуратный и универсальный внешний вид, а декоративная ромбовидная прострочка на спинке добавляет интерьеру выразительности и визуального объема. Благодаря компактному дизайну кресло гармонично впишется как в домашнее рабочее пространство, так и в офисную обстановку. Велюр отличается приятной бархатистой текстурой, которая делает посадку особенно комфортной. Материал устойчив к повседневному использованию, хорошо сохраняет цвет и долго поддерживает аккуратный внешний вид. Мягкое сиденье с наполнителем из поролона обеспечивает удобство даже при длительной работе или учебе. Кресло оснащено механизмом пиастра, который позволяет легко регулировать высоту сиденья под рост пользователя. Диапазон регулировки составляет от 49 до 63 см, что делает модель удобной для разных сценариев использования. Газ-лифт 2 класса обеспечивает плавную и надежную настройку высоты, рассчитан на нагрузку до 120 кг. Крестовина и ролики выполнены из прочного пластика, благодаря чему кресло остается легким, устойчивым и удобным в перемещении. Ролики обеспечивают плавное движение по поверхности пола без лишнего шума. Кресло Кристенсен подойдет для дома, подростковой комнаты, офиса или рабочего места персонала. Модель сочетает комфорт, современный дизайн и функциональность, создавая удобное пространство для работы, учебы и повседневных задач.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота880/1020 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья490/630 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес6.18 кг
  • Материалпластик, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки262 мм
  • Высота упаковки584 мм
  • Вес упаковки6.5 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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