Характеристики товара
Описание
Современное игровое кресло Zombie Defender для профессиональных геймеров, а также фрилансеров, офисных сотрудников, школьников, студентов и всех, кто проводит за экраном компьютера долгое время.
КОМФОРТ
Сиденье и спинка обеспечивают максимально комфортное положение тела за счет эргономичной формы. Съемные подушки для головы и поясничного отдела с регулировкой по высоте помогут скорректировать осанку под свои параметры и снять напряжение в мышцах.
Широкое сиденье 50 см позволит легко поддается чистке. расположиться пользователю любой комплекции. Прочный каркас и механизмы легко выдержат вес до 120 кг.
МАТЕРИАЛЫ
В геймерском кресле Zombie Defender используются только гипоаллергенные качественные материалы. Обивка искусственной кожи хорошо пропускает воздух и сохраняет правильный теплообмен даже при самой жаркой игре. Материал прослужит долгое время, не теряет форму и легко поддается чистке.
МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ
Модель оснащена Синхромеханизмом качания с регулировкой жесткости под вес пользователя и фиксацией в любом положении. Спинка регулируется до 30°с возможностью фиксации, что позволит подобрать идеальное положение для игры и расслабиться за просмотром любимого сериала.
ПОДЛОКОТНИКИ
Нерегулируемые подлокотники из прочного пластика оснащены мягкими накладками для большего комфорта. Высота составляет 23,5 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 82,5*32*66,5
Вес брутто: 16,300
Объем: 0,176
Основные характеристики
- Ширина625 мм
- Глубина700 мм
- Высота1115 мм
- Высота до сиденья465/585 мм
- Вес15.3 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкаэкокожа
- Материалпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный