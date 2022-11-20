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Кресло игровое Zombie Defender, черный/белый

Артикул: CH-050-858
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное игровое кресло Zombie Defender для профессиональных геймеров, а также фрилансеров, офисных сотрудников, школьников, студентов и всех, кто проводит за экраном компьютера долгое время.

КОМФОРТ
Сиденье и спинка обеспечивают максимально комфортное положение тела за счет эргономичной формы. Съемные подушки для головы и поясничного отдела с регулировкой по высоте помогут скорректировать осанку под свои параметры и снять напряжение в мышцах.
Широкое сиденье 50 см позволит легко поддается чистке. расположиться пользователю любой комплекции. Прочный каркас и механизмы легко выдержат вес до 120 кг.
МАТЕРИАЛЫ
В геймерском кресле Zombie Defender используются только гипоаллергенные качественные материалы. Обивка искусственной кожи хорошо пропускает воздух и сохраняет правильный теплообмен даже при самой жаркой игре. Материал прослужит долгое время, не теряет форму и легко поддается чистке.
МЕХАНИЗМ КАЧАНИЯ
Модель оснащена Синхромеханизмом качания с регулировкой жесткости под вес пользователя и фиксацией в любом положении. Спинка регулируется до 30°с возможностью фиксации, что позволит подобрать идеальное положение для игры и расслабиться за просмотром любимого сериала.
ПОДЛОКОТНИКИ
Нерегулируемые подлокотники из прочного пластика оснащены мягкими накладками для большего комфорта. Высота составляет 23,5 см.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 82,5*32*66,5
Вес брутто: 16,300
Объем: 0,176

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Основные характеристики

  • Ширина625 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1115 мм
  • Высота до сиденья465/585 мм
  • Вес15.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаэкокожа
  • Материалпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный

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