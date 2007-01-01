Характеристики товара
Описание
Благодаря актуальному и функциональному дизайну полубарные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе. Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта.
Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку.
Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина530 мм
- Высота1010 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья610 мм
- Высота посадочного места 670 мм
- Вес6.5 кг
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка120
- Материал ножекметалл
- Цветзеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки14.3 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет