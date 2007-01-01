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Настоящее фото товара Стул полубарный Меган СН, велюр, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Меган СН, велюр, зеленый
12 оценок
9 690
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Меган СН, велюр, зеленый - фото 1Стул полубарный Меган СН, велюр, зеленый - фото 2Стул полубарный Меган СН, велюр, зеленый - фото 3Стул полубарный Меган СН, велюр, зеленый - фото 4Стул полубарный Меган СН, велюр, зеленый - фото 5

Стул полубарный Меган СН, велюр, зеленый

Артикул: CH-088-079
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Благодаря актуальному и функциональному дизайну полубарные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе. Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта.

Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку.

Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Высота посадочного места 670 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекметалл
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки14.3 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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