Характеристики товара
Описание
Мягкое кресло Oscar — необычное дизайнерское решение для интерьера. Плавные линии сидения, спинки и подлокотников придают креслу элегантности. Обивка кресла выполнена из качественной прессованной кожи трендовых оттенков. Устойчивые ножки кресла закреплены на крестовине, а сама конструкция снабжена поворотным механизмом. В комплекте идёт декоративная подушка размером 25х45см. Это стильное кресло серии Oscar подойдет как для рабочего интерьера кабинетов руководителей и переговорных зон, так и для домашней обстановки гостиной или обеденной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина860 мм
- Глубина600 мм
- Высота950 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес16.5 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет