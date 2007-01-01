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Кресло Oscar чёрный

Артикул: CH-078-644
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло Oscar — необычное дизайнерское решение для интерьера. Плавные линии сидения, спинки и подлокотников придают креслу элегантности. Обивка кресла выполнена из качественной прессованной кожи трендовых оттенков. Устойчивые ножки кресла закреплены на крестовине, а сама конструкция снабжена поворотным механизмом. В комплекте идёт декоративная подушка размером 25х45см. Это стильное кресло серии Oscar подойдет как для рабочего интерьера кабинетов руководителей и переговорных зон, так и для домашней обстановки гостиной или обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина860 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота950 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес16.5 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Oscar чёрный
Кресло Oscar чёрный
97 990
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