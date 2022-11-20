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Плетеный напольный шезлонг Равенна

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изящные изгибы линий напольного шезлонга напоминают морские волны. Линия лежака спроектирована так, чтобы вы могли насладиться отдыхом и почувствовать невесомость. Полимерная лоза устойчива к выцветанию и полностью влагостойкая. Данный шезлонг отлично встанет у зоны бассейна и придаст ему неповторимый вид.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина770 мм
  • Глубина1950 мм
  • Вес28.6 кг
  • Материалполимерная лоза
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый, белый, черный

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