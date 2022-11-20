Характеристики товара
Описание
Изящные изгибы линий напольного шезлонга напоминают морские волны. Линия лежака спроектирована так, чтобы вы могли насладиться отдыхом и почувствовать невесомость. Полимерная лоза устойчива к выцветанию и полностью влагостойкая. Данный шезлонг отлично встанет у зоны бассейна и придаст ему неповторимый вид.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина770 мм
- Глубина1950 мм
- Вес28.6 кг
- Материалполимерная лоза
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый, белый, черный