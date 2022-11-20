Характеристики товара
Описание
Компактный мягкий пуф на металлических ножках. Мягкая обивка выполнена из износостойкого велюра, тактильно приятный и долговечный материал. Изогнутые металлические ножки высотой 27 см дополняют дизайн и придают пуфику изящный вид. Подпятники в основании ножек делают пуф более устойчивым и предотвращают скольжение.
Высота пуфа: 39 см. Диаметр: 40,5 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 38*38*15
Вес брутто: 3,500
Объем: 0,020
Основные характеристики
- Ширина405 мм
- Высота390 мм
- Глубина405 мм
- Вес2.9 кг
- Материал каркасафанера, металл
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка80
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки3.50 кг