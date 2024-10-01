Товар в корзине. Перейти
Пуфик Kit - фото 1Пуфик Kit - фото 2Пуфик Kit - фото 3Пуфик Kit - фото 4Пуфик Kit - фото 5Пуфик Kit - фото 6

Пуфик Kit

Артикул: CH-066-298
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Акера, экокожа, ножки бук
Фотография товара Пуф Акера, экокожа, ножки бук от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф Авадхара
Фотография товара Пуф Авадхара от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Kit — круглый каркасный пуф на деревянных ножках-шариках. Архитектура предмета базируется на лаконичном дизайне, который подходит для большинства актуальных интерьеров. Модель словно «левитирует» над полом, поддерживая ощущение невесомости. Плавные формы, закругленные края — безопасно, эргономично, безмятежно.Мягкие очертания создают ощущение уюта, баланса, спокойствия. Прочная ворсистая обивка смотрится тепло и привлекательно. Вы легко разместите компактный пуф Kit в любом помещении от прихожей до спальни. Можно использовать его в качестве запасного места для сидения или как функциональное дополнение к креслу, дивану, журнальному столику.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Цветбежевый
  • Обивкамех

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Объём упаковки0.07 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Пуф Гамма, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Пуф Гамма, зеленый

47
Фотография товара Пуф Фред, бежевый велюр/ золотой каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Фред, бежевый велюр/ золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Пуф Фред, бежевый велюр/ золотой каркас

39
Фотография товара Пуф Кубо, круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кубо, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Пуф Кубо, круглый

43
Фотография товара Честер Пуф тканевый каркасный коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Честер Пуф тканевый каркасный коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена

Честер Пуф тканевый каркасный коричневый

36
Фотография товара Пуф Sweet, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Sweet, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Пуф Sweet, бежевый

44
В наличии 5 шт.
Фотография товара Пуфик Вельхео, орех, вельвет розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Вельхео, орех, вельвет розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Пуфик Вельхео, орех, вельвет розовый

48
Фотография товара Пуфик Вельхео, белый, вельвет синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Вельхео, белый, вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Пуфик Вельхео, белый, вельвет синий

36
Фотография товара Пуф Кэрри с ящиком, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кэрри с ящиком, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Пуф Кэрри с ящиком, коричневый

7
В наличии 7 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Пуф Флик ткань букле серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Флик ткань букле серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Пуф Флик ткань букле серый

5
Фотография товара Пуф с ящиком Холли S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф с ящиком Холли S, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Пуф с ящиком Холли S

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол журнальный АРЕНА белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный АРЕНА белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Стол журнальный АРЕНА белый, золотой

40
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Роса, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стол журнальный Роса, круглый

13
Фотография товара Столик из массива манго, Базу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик из массива манго, Базу, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена

Столик из массива манго, Базу

62
Настоящее фото товара Стол журнальный Роса, треугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стол журнальный Роса, треугольный

12
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный TRICK, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный TRICK, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 09043
5 390 ₽Оптовая цена

Стол журнальный TRICK, черный

40
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол журнальный Joker, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Joker, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стол журнальный Joker, черный

31
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Гибсон, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гибсон, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
30 890
Оптовая цена

Стол Гибсон, черный мрамор

44
Фотография товара Стол журнальный Joker от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Joker, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Стол журнальный Joker

60
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный Империал стекло графит, белый металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Империал стекло графит, белый металл, произведённого компанией ChiedoCover
12 09017
14 490 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Империал стекло графит, белый металл

47
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Дельта d800, сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дельта d800, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Стол Дельта d800, сосна

38

Другие товары из раздела мягкие пуфы

Фотография товара Пуф ЛАУНЖ, 950x650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф ЛАУНЖ, 950x650, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена

Пуф ЛАУНЖ, 950x650

46
Фотография товара Пуф ФЕЛИКС круглый серый / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф ФЕЛИКС круглый серый / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Пуф ФЕЛИКС круглый серый / черный каркас

42
Фотография товара Пуф вязаный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф вязаный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Пуф вязаный, оранжевый

45
Фотография товара Пуфик Вельхео, венге, вельвет желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Вельхео, венге, вельвет желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Пуфик Вельхео, венге, вельвет желтый

48
Распродажа
Фотография товара Пуф Миранда с ящиком серебро велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Миранда с ящиком серебро велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Пуф Миранда с ящиком серебро велюр серый

42
В наличии 22 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф Кейси велюр светло серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Кейси велюр светло серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Пуф Кейси велюр светло серый

10
Фотография товара Пуф Флик ткань букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Флик ткань букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Пуф Флик ткань букле молочный

5
В пути 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф Полли L тедди белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Полли L тедди белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49034
11 290 ₽Оптовая цена

Пуф Полли L тедди белый

11
В наличии 111 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Пуф для гостиной Zen зеленый, велюр, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф для гостиной Zen зеленый, велюр, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Пуф для гостиной Zen зеленый, велюр, золотой

10
В наличии 66 шт.
Фотография товара Пуфик Kit бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуфик Kit бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Пуфик Kit бежевый

13
В наличии 48 шт.

Товар в корзине

Пуфик Kit
Пуфик Kit
от 7 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол журнальный АРЕНА белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный АРЕНА белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Стол журнальный АРЕНА белый, золотой

40
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Роса, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стол журнальный Роса, круглый

13
Фотография товара Столик из массива манго, Базу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик из массива манго, Базу, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена

Столик из массива манго, Базу

62
Настоящее фото товара Стол журнальный Роса, треугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стол журнальный Роса, треугольный

12