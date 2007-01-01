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Стул Milu

Артикул: CH-078-272
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Отгрузка возможна только комплектами по 2шт

КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Мягкое уютное кресло в современном стиле. Каркас обтянут высокопрочным кож.замом, что создает единую композицию всего кресла и позволяет эффектно завершить любой интерьер.

Благодаря своему универсальному дизайну и лаконичному сочетанию цветов такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Продуманная форма спинки обеспечивает оптимальную поддержку спины и позволяет провести в кресле долгое время без усталости

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Кресло изготовлено из кож.зама высокого качества. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Металлический сварной каркас (опоры) обеспечивает прочность и устойчивость креслу, сверху обтянут высокопрочным кож.замом. Максимальная статическая нагрузка на кресло – 150 кг

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Материал сиденьякожзам
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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