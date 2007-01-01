Характеристики товара
Описание
КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН
Мягкое уютное кресло в современном стиле. Каркас обтянут высокопрочным кож.замом, что создает единую композицию всего кресла и позволяет эффектно завершить любой интерьер.
Благодаря своему универсальному дизайну и лаконичному сочетанию цветов такое кресло гармонично впишется практически в любой современный интерьер кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания или дома.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Продуманная форма спинки обеспечивает оптимальную поддержку спины и позволяет провести в кресле долгое время без усталости
ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Кресло изготовлено из кож.зама высокого качества. Наполнитель – высокоэластичный ППУ, не теряющих своих упругих свойств на протяжении долгих лет. Металлический сварной каркас (опоры) обеспечивает прочность и устойчивость креслу, сверху обтянут высокопрочным кож.замом. Максимальная статическая нагрузка на кресло – 150 кг
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина445 мм
- Глубина520 мм
- Высота830 мм
- Материал сиденьякожзам
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки11.50 кг
- Изделия стопируютсяНет