Товар в корзине. Перейти
Стул Бернаби, красный - фото 1Стул Бернаби, красный - фото 2Стул Бернаби, красный - фото 3Стул Бернаби, красный - фото 4Стул Бернаби, красный - фото 5Стул Бернаби, красный - фото 6Стул Бернаби, красный - фото 7

Стул Бернаби, красный

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Оливер английский
Диван Оливер английский
Следующий Стул Бернаби, фиолетовый
Диван Оливер английский

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 12

Вес 44,66 кг
Объем 0,367 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик, ткань
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Комплект стульев Eames синий х4Настоящее фото товара Комплект стульев Eames синий х4, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49038
11 990 ₽Оптовая цена
13

Комплект стульев Eames синий х4

Стул Хит детский, каркас - сталь, зеленый велюрНастоящее фото товара Стул Хит детский, каркас - сталь, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 440
11

Стул Хит детский, каркас - сталь, зеленый велюр

Стул Вентуро, голубойНастоящее фото товара Стул Вентуро, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
14

Стул Вентуро, голубой

Стул Вентуро, белыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
8

Стул Вентуро, белый

Стул Вентуро, зеленыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
6

Стул Вентуро, зеленый

Стул Вентуро, бежевыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
6

Стул Вентуро, бежевый

Стул Вентуро, желтыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
6

Стул Вентуро, желтый

Стул Вентуро, коричневыйНастоящее фото товара Стул Вентуро, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
6

Стул Вентуро, коричневый

Стул Вентуро, черныйНастоящее фото товара Стул Вентуро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
14

Стул Вентуро, черный

Стул Louis, серыйНастоящее фото товара Стул Louis, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
6

Стул Louis, серый

В наличии 83 шт.
С этим товаром покупают
Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽
8

Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный

В наличии 5 шт.
Стол обеденный GUDI 120*75 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99021
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стол АРКОС 23, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 23

Настоящее фото товара Стол Марсель 1350, раздвижной, овальный, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
45 890
Оптовая цена
5

Стол Марсель 1350, раздвижной, овальный, венге/ бежевый

Столик TavoloНастоящее фото товара Столик Tavolo, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
12

Столик Tavolo

Стол раздвижной Stalone (100+40) бетонный каменьНастоящее фото товара Стол раздвижной Stalone (100+40) бетонный камень, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена
13

Стол раздвижной Stalone (100+40) бетонный камень

Другие товары из разделамебель для антикафе
Маленький диванчик МаркНастоящее фото товара Маленький диванчик Марк, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
14

Маленький диванчик Марк

Диван угловой БостонНастоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
13

Диван угловой Бостон

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
13

Стол Сарагоса темный квадрат

Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена
10

Стол Сарагоса светлый длинный

Стол FrankНастоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
16 99016
19 990 ₽Оптовая цена
16

Стол Frank