Характеристики товара
Описание
Вес: 5,8 кг
Объем: 0,07 м3
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 20 мм
Обивка: шенилл
Производство - Россия
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина410 мм
- Глубина560 мм
- Высота посадочного места 465 мм
Вес: 5,8 кг
Объем: 0,07 м3
Каркас: сталь 1,2 мм
Профиль каркаса: 20 мм
Обивка: шенилл
Производство - Россия
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