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Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный - фото 1Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный - фото 2Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный - фото 3Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный - фото 4

Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вес: 5,8 кг

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 20 мм

Обивка: шенилл

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота посадочного места 465 мм

Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный — выполненные заказы

Фотография товара Стул Хит 20 мм - золото, бордовый бархат от компании ChiedoCover.Стул Хит 20 мм - золото, бордовый бархатФотография товара Стул на металлокаркасе Хит 20мм, золото, рогожка красная от компании ChiedoCover.Стул на металлокаркасе Хит 20мм, золото, рогожка красная
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