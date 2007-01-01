Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хедд, велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хедд, велюр капучино
12 оценок
5 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Хедд, велюр капучино - фото 1Стул Хедд, велюр капучино - фото 2Стул Хедд, велюр капучино - фото 3Стул Хедд, велюр капучино - фото 4Стул Хедд, велюр капучино - фото 5Стул Хедд, велюр капучино - фото 6Стул Хедд, велюр капучино - фото 7

Стул Хедд, велюр капучино

Артикул: CH-081-528
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья495 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Такер полубарный, белый деревянный
Фотография товара Стул Такер полубарный, белый деревянный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Ститч, вельвет серый
Фотография товара Стул барный Ститч, вельвет серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Хедд велюр капучино — современный комфорт и стиль. Модель выполнена из мягкого велюра в тёплом оттенке капучино. Обивка приятна на ощупь и визуально добавляет уюта в интерьер. Чёрные металлические ножки создают выразительный контраст и подчёркивают современный характер изделия. Лаконичные формы сиденья и спинки сочетают в себе эстетику и эргономику. Аккуратная вертикальная прострочка придаёт дополнительную выразительность. Мягкая обивка и удобная посадка делают модель комфортной даже при длительном использовании. Обеденный стул выдерживает нагрузку до 120 кг и подходит для ежедневной эксплуатации, сохраняя устойчивость и аккуратный внешний вид. Подходит как стул для кухни, так и для гостиной, кафе или современного офиса. Универсальный дизайн и нейтральный цвет позволяют легко вписать модель в разные стили интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Вес4.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки5.40 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от2 330
Оптовая цена

Стул Тюльпан на металлокаркасе

131
Распродажа
Фотография товара Стул Кэрол без подлокотников, букле серый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол без подлокотников, букле серый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
10 19022
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Кэрол без подлокотников, букле серый, черные ножки

26
В наличии 98 шт.
Фотография товара Стул Одди Даймонд велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Даймонд велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Одди Даймонд велюр светло-серый

11
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 данс / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 данс / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 данс / черный

12
В наличии 23 шт.
Фотография товара Деревянный стул Амадиу бежевый / орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Амадиу бежевый / орех, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Деревянный стул Амадиу бежевый / орех

14
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Эглисс, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 390

Стул кухонный Эглисс, бежевый, черный

8
В пути 1766 шт.
Фотография товара Стул Малли, черный, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Малли, черный, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Малли, черный, белые ножки

13
Фотография товара Стул Амбел, металл круглый профиль, фиолетовый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, металл круглый профиль, фиолетовый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Амбел, металл круглый профиль, фиолетовый, белый, велюр

9
Фотография товара Стул Амбел, металл круглый профиль, коричневый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, металл круглый профиль, коричневый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Амбел, металл круглый профиль, коричневый, белый, велюр

7
Фотография товара Стул Тилл, хром, бежевый, кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилл, хром, бежевый, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул Тилл, хром, бежевый, кожа

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Boston от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Boston, произведённого компанией ChiedoCover
от111 590
Оптовая цена

Диван Boston

9
Фотография товара Стул Ува XL, синий/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува XL, синий/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Ува XL, синий/ орех

35
Фотография товара Диван Jet simple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Jet simple, произведённого компанией ChiedoCover
от66 090
Оптовая цена

Диван Jet simple

15
Распродажа
Фотография товара Стул Колледж (на крутящемся основании со столиком) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колледж (на крутящемся основании со столиком), произведённого компанией ChiedoCover
от63 99024
83 190 ₽Оптовая цена

Стул Колледж (на крутящемся основании со столиком)

35
Фотография товара Диван Наполи двухместный , рогожка джаспер, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Наполи двухместный , рогожка джаспер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
75 390

Диван Наполи двухместный , рогожка джаспер, бежевый

5
Фотография товара Стул Пичч, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Стул Пичч, чёрный

8
Фотография товара Диван-кровать Чилетти от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван-кровать Чилетти, произведённого компанией ChiedoCover
от41 090
Оптовая цена

Диван-кровать Чилетти

12
Распродажа
Фотография товара Банкетка Болейн с ящиком велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99021
19 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Болейн с ящиком велюр розовый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Хелиа, коричневый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Хелиа, коричневый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
109 990

Диван Хелиа, коричневый, 2600

9
Настоящее фото товара Стол с тонированной стеклянной столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стол с тонированной стеклянной столешницей

33

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Sage, бежевый, шенилл, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sage, бежевый, шенилл, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 79039
14 190 ₽Оптовая цена

Стул Sage, бежевый, шенилл, черный каркас

12
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Seran Enchan от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seran Enchan, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Стул Seran Enchan

8
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Дансон, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дансон, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Дансон, зеленый

5
Фотография товара Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки

26
В наличии 79 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Rapture, бежевый, кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
24 690

Стул кухонный Rapture, бежевый, кашемир

12
Настоящее фото товара Стул кухонный Typhoon, капучино, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 190

Стул кухонный Typhoon, капучино, черный

11
В пути 568 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Kingdom, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490

Стул кухонный Kingdom, серый, черный

7
В пути 4110 шт.
Фотография товара Стул Quasar, дуб, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quasar, дуб, серый, произведённого компанией ChiedoCover
50 390

Стул Quasar, дуб, серый

12
В пути 3248 шт.
Настоящее фото товара Стул Reservoir, темно-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
36 990

Стул Reservoir, темно-зелёный

7
В пути 714 шт.
Новинка
Фотография товара Стул складной Резонат, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Резонат, синий, произведённого компанией ChiedoCover
12 690

Стул складной Резонат, синий

13

Товар в корзине

Стул Хедд, велюр капучино
Стул Хедд, велюр капучино
5 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Boston от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Boston, произведённого компанией ChiedoCover
от111 590
Оптовая цена

Диван Boston

9
Фотография товара Стул Ува XL, синий/ орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува XL, синий/ орех, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Ува XL, синий/ орех

35
Фотография товара Диван Jet simple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Jet simple, произведённого компанией ChiedoCover
от66 090
Оптовая цена

Диван Jet simple

15
Распродажа
Фотография товара Стул Колледж (на крутящемся основании со столиком) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колледж (на крутящемся основании со столиком), произведённого компанией ChiedoCover
от63 99024
83 190 ₽Оптовая цена

Стул Колледж (на крутящемся основании со столиком)

35

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Фуршетные юбки для столов
Фуршетные юбки для столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 15.09.2025 Столы, стулья и текстиль от производителя в наличии
Столы, стулья и текстиль от производителя в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности