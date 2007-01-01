Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Скай на металлокаркасе, с мягкой обивкой. Каркас выполнен из окрашенного металла. Обивка из прочной мебельной ткани или экокожи. Наконечники на ножках стульев, защищают поверхность пола от нежелательных повреждений. Подойдет для кухни и столовой в современном стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина540 мм
- Ширина450 мм
- Глубина540 мм
- Высота890 мм
- Вес4.83 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка140
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Вес упаковки6.12 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет