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Настоящее фото товара Стул Скай, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Скай, коричневый
8 оценок
5 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Скай, коричневый

Артикул: CH-079-762
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина540 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота890 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Скай на металлокаркасе, с мягкой обивкой. Каркас выполнен из окрашенного металла. Обивка из прочной мебельной ткани или экокожи. Наконечники на ножках стульев, защищают поверхность пола от нежелательных повреждений. Подойдет для кухни и столовой в современном стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота890 мм
  • Вес4.83 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка140
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.12 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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