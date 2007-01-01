Характеристики товара
Описание
Стул Крокус с подушкой из экокожи пластиковый каркас черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина575 мм
- Высота835 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота посадочного места 475 мм
- Вес6.2 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалпластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки29.05 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет