Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Амальри Нью букле зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Амальри Нью букле зеленый
12 оценок
10 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Амальри Нью букле зеленый - фото 1Стул Амальри Нью букле зеленый - фото 2Стул Амальри Нью букле зеленый - фото 3Стул Амальри Нью букле зеленый - фото 4Стул Амальри Нью букле зеленый - фото 5Стул Амальри Нью букле зеленый - фото 6Стул Амальри Нью букле зеленый - фото 7Стул Амальри Нью букле зеленый - фото 8

Стул Амальри Нью букле зеленый

Артикул: CH-089-061
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Франкфурт пэчворк
Фотография товара Стул Франкфурт пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Амальри Нью — уютный акцент в современном интерьере. Стул сочетает лаконичный современный стиль и выразительный уютный силуэт. Высокая спинка с плавными боковинами и мягкими подлокотниками создает ощущение комфорта и визуально делает модель более объемной и уютной. Зеленая обивка гармонично сочетается с черными металлическими ножками, благодаря чему стул легко вписывается как в домашние, так и в общественные интерьеры. Обивка выполнена из ткани букле — фактурного материала с мягкой объемной поверхностью, который приятен на ощупь и придает мебели особенно уютный внешний вид. Букле отличается хорошей износостойкостью, устойчивостью к повседневному использованию и долго сохраняет привлекательную текстуру. Материал добавляет интерьеру теплоту и делает атмосферу более комфортной. Каркас сочетает металл и прочную фанеру, обеспечивая устойчивость и долговечность конструкции. Наполнитель из поролона делает сиденье мягким и комфортным даже при длительном использовании. Высокая спинка с поддержкой боковин помогает удобно расположиться во время отдыха, общения или обеда. Максимальная нагрузка составляет 140 кг. Стул Амальри Нью станет отличным выбором для кухни, гостиной, обеденной зоны или кафе. Благодаря сочетанию современного дизайна, мягкой фактуры и удобной посадки модель легко дополнит интерьер, где важны стиль, уют и комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес6.45 кг
  • Материалметалл, фанера, букле
  • Материал сиденьябукле
  • Допустимая нагрузка140
  • Тип ножекконусные
  • Цветзеленый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки8.6 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, велюр Велутто-34 черный, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, велюр Велутто-34 черный, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби, велюр Велутто-34 черный, морилка венге

64
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Олис, велюр черный, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр черный, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 9905
4 190 ₽Оптовая цена

Стул Олис, велюр черный, ножки металл

88
Фотография товара Cтул Брю, морская волна велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, морская волна велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, морская волна велюр

10
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс скуар, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Терра Бар кросс скуар, зеленый

13
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Кросс конус, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Терра Кросс конус, серый

10
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, черный, велюр, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий поворотный, черный, велюр, каркас металл, шампань

13
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр бежевый

14
Фотография товара Стул Виллас, экокожа, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Виллас, экокожа, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул Виллас, экокожа, зеленый

26
  • зеленый
  • светло-коричневый
  • бежевый
  • серый
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Тумулт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тумулт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 407

Стул Тумулт, черный

12
В наличии 105 шт.
Фотография товара Стул Кларенс, массив бука, афитап от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кларенс, массив бука, афитап, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Стул Кларенс, массив бука, афитап

10
  • черный, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, золотой, темно-коричневый

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College BX-3803/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3803/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3803/Blue

11
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Кассис, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кассис, белый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Кресло Кассис, белый

9
Распродажа
Фотография товара Кресло Свен Стайл Чеир, тёмно-серый, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Свен Стайл Чеир, тёмно-серый, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
28 29047
52 990 ₽

Кресло Свен Стайл Чеир, тёмно-серый, искусственная замша

14
  • темно-серый
  • бежевый
В наличии 24 шт.
Фотография товара Полукресло Флорида от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Полукресло Флорида

41
Настоящее фото товара Кресло Меззо, темно-серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
45 890

Кресло Меззо, темно-серый, хром

15
В наличии 2 шт.В пути 113 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89044
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия велюр черный

26
  • зеленый
  • белый, черный
  • черный
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло Клеон, велюр белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр белый

10
Фотография товара Кресло Парма, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Парма, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Парма, черное

14
  • черный, серебряный
  • белый, серебряный
Фотография товара Кресло офисное Кристенсен велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Кристенсен велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Кресло офисное Кристенсен велюр светло-серый

14
  • светло-серый
  • бежевый
  • синий
В наличии 91 шт.
Фотография товара Кресло Джакаре, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Джакаре, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от112 790

Кресло Джакаре, натуральная кожа

50

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, велюр Велутто-34 черный, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, велюр Велутто-34 черный, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5906
5 890 ₽

Стул Топас, велюр Велутто-34 черный, морилка венге

100
Фотография товара Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево), произведённого компанией ChiedoCover
от32 390
Оптовая цена

Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево)

55
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стул Скай Профиль, желтый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, желтый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, желтый, каркас белый

14
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас Черный, велюр Персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас Черный, велюр Персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас Черный, велюр Персиковый

5
Настоящее фото товара Стул Элис Бар конус полубарный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар конус полубарный, желтый

8
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Кросс конус, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Родео Кросс конус, бежевый

7
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
Настоящее фото товара Стул Терра вел, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Терра вел, серый

7
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул мягкий поворотный, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, черный

10
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас черный, кожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас черный, кожа бежевая

10
Фотография товара Стул Эрмин, поворотный механизм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эрмин, поворотный механизм, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Эрмин, поворотный механизм

5
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Стул Амальри Нью букле зеленый
Стул Амальри Нью букле зеленый
10 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College BX-3803/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3803/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3803/Blue

11
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Кассис, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кассис, белый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Кресло Кассис, белый

9
Распродажа
Фотография товара Кресло Свен Стайл Чеир, тёмно-серый, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Свен Стайл Чеир, тёмно-серый, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
28 29047
52 990 ₽

Кресло Свен Стайл Чеир, тёмно-серый, искусственная замша

14
  • темно-серый
  • бежевый
В наличии 24 шт.
Фотография товара Полукресло Флорида от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Полукресло Флорида

41

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности