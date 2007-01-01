Характеристики товара
Описание
Стул Амальри Нью — уютный акцент в современном интерьере. Стул сочетает лаконичный современный стиль и выразительный уютный силуэт. Высокая спинка с плавными боковинами и мягкими подлокотниками создает ощущение комфорта и визуально делает модель более объемной и уютной. Молочная обивка гармонично сочетается с черными металлическими ножками, благодаря чему стул легко вписывается как в домашние, так и в общественные интерьеры. Обивка выполнена из ткани букле — фактурного материала с мягкой объемной поверхностью, который приятен на ощупь и придает мебели особенно уютный внешний вид. Букле отличается хорошей износостойкостью, устойчивостью к повседневному использованию и долго сохраняет привлекательную текстуру. Материал добавляет интерьеру теплоту и делает атмосферу более комфортной. Каркас сочетает металл и прочную фанеру, обеспечивая устойчивость и долговечность конструкции. Наполнитель из поролона делает сиденье мягким и комфортным даже при длительном использовании. Высокая спинка с поддержкой боковин помогает удобно расположиться во время отдыха, общения или обеда. Максимальная нагрузка составляет 140 кг. Стул Амальри Нью станет отличным выбором для кухни, гостиной, обеденной зоны или кафе. Благодаря сочетанию современного дизайна, мягкой фактуры и удобной посадки модель легко дополнит интерьер, где важны стиль, уют и комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес6.45 кг
- Материалметалл, фанера, букле
- Материал сиденьябукле
- Допустимая нагрузка140
- Тип ножекконусные
- Цветбежевый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки560 мм
- Вес упаковки8.6 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет