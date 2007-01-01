Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каминное кожаное кресло Роял, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Каминное кожаное кресло Роял, коричневый
6 оценок
181 290
Товар в корзине. Перейти
Каминное кожаное кресло Роял, коричневый - фото 1Каминное кожаное кресло Роял, коричневый - фото 2Каминное кожаное кресло Роял, коричневый - фото 3Каминное кожаное кресло Роял, коричневый - фото 4

Каминное кожаное кресло Роял, коричневый

Артикул: CH-087-745
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина920 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1090 мм
  • Ширина сиденья590 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя Arrow светло-серый
Фотография товара Кресло руководителя Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло руководителя 574-А
Фотография товара Кресло руководителя 574-А от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Роял на низких изогнутых ножках, с мягким сиденьем и удобными подлокотниками в виде валиков. Каркас выполнен из массива бука, для обивки использована натуральная кожа темно-коричневой расцветки. Поверхность спинки и сиденья украшена декоративной стяжкой, по краям проходит обрамление из золотистых заклепок. Мебель подходит для оформления жилых и рабочих интерьеров, выдержанных в классическом стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина920 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота1090 мм
  • Ширина сиденья590 мм
  • Глубина сиденья620 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес33 кг
  • Цветкоричневый
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло груша Рикард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло груша Рикард, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Кресло груша Рикард

38
Фотография товара Кресло офисное Амон, Хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон, Хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Кресло офисное Амон, Хром PU

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Gavi, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Gavi, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69027
10 490 ₽

Полукресло Gavi, велюр

9
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Skill Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Skill Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 890
Оптовая цена

Кресло Skill Сетка Черный

7
В наличии 29 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Синий

8
В наличии 29 шт.
Фотография товара Кресло офисное Porsche черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche черная экокожа

7
Фотография товара Кресло офисное Porsche светло-серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche светло-серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от62 590
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche светло-серая кожа

12
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Fait RCH 9024, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fait RCH 9024, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена

Кресло Fait RCH 9024, черный

11
Фотография товара Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
24 790

Кресло Гефест, кожа натуральная Мора Атиллио Спа, каркас бронза

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость

15
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый

5
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Харрис, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Стул Харрис

14
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр PRIMA purple фиолетовый, белая морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр PRIMA purple фиолетовый, белая морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр PRIMA purple фиолетовый, белая морилка

74
Фотография товара Кресло Тим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690

Кресло Тим

80
Фотография товара Стул Пенелопа рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стул Пенелопа рогожка серый

26
В наличии 3 шт.В пути 36 шт.
Фотография товара Стул барный Челс 360, светло-серый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Челс 360, светло-серый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул барный Челс 360, светло-серый, серый

8
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул обеденный Elvis, зеленый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Elvis, зеленый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Стул обеденный Elvis, зеленый, золотой

14
В наличии 49 шт.
Распродажа
Фотография товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59040
9 190 ₽

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл

71
Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus, желтый

8
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Балатон, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена

Кресло Балатон, горчичный

30
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон, флок Эммануэль Люкс лайм, старинный орех

30
Фотография товара Кресло Рэмо эмаль, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо эмаль, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо эмаль, коричневое

31
Фотография товара Кресло Амстер орех, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер орех, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер орех, серое

50
Фотография товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа

13
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Монако плетеное из роупа, светло- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монако плетеное из роупа, светло- серый, произведённого компанией ChiedoCover
56 890
Оптовая цена

Кресло Монако плетеное из роупа, светло- серый

11
Фотография товара Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый

11
Фотография товара Кресло Папилла, велюр, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, велюр, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090

Кресло Папилла, велюр, оливковый

13
Фотография товара Кресло Папилла, экокожа, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло Папилла, экокожа, коричневый

5
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, зеленый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, зеленый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, зеленый, черный, велюр

8

Товар в корзине

Каминное кожаное кресло Роял, коричневый
Каминное кожаное кресло Роял, коричневый
181 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость

15
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый

5
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Харрис, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Стул Харрис

14
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр PRIMA purple фиолетовый, белая морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр PRIMA purple фиолетовый, белая морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр PRIMA purple фиолетовый, белая морилка

74

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности