Характеристики товара
Описание
Кресло Роял на низких изогнутых ножках, с мягким сиденьем и удобными подлокотниками в виде валиков. Каркас выполнен из массива бука, для обивки использована натуральная кожа темно-коричневой расцветки. Поверхность спинки и сиденья украшена декоративной стяжкой, по краям проходит обрамление из золотистых заклепок. Мебель подходит для оформления жилых и рабочих интерьеров, выдержанных в классическом стиле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина920 мм
- Глубина780 мм
- Высота1090 мм
- Ширина сиденья590 мм
- Глубина сиденья620 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес33 кг
- Цветкоричневый
- Обивканатуральная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет