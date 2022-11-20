Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина550 мм
- Глубина530 мм
- Материалпластик
- Цветпрозрачный
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стол Сарагоса темный квадрат
Стол Сарагоса светлый длинный
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Ножка шпилька тройная усиленная 30 см
Блюдце для чайной чашки Royal Circle 6, 48
Одеяло шелковое Valtery
Стул барный Премьер альпийский белый
Стул барный Тиесто бежевый