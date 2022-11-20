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Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый - фото 1Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый - фото 2Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый - фото 3Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый - фото 4

Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина530 мм
  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный

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