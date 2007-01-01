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Стул барный Бордо плетеный из роупа, серый - фото 1Стул барный Бордо плетеный из роупа, серый - фото 2

Стул барный Бордо плетеный из роупа, серый

Артикул: CH-076-076
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Бордо» изготовлен из стального каркаса, окрашенного порошковой износостойкой краской.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1070 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки1210 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.74 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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