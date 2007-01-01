Характеристики товара
Описание
Стул «Бордо» изготовлен из стального каркаса, окрашенного порошковой износостойкой краской.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина520 мм
- Высота1070 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки1210 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.74 м3
- Изделия стопируютсяНет