Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Толикс со спинкой — индустриальный стиль и надежность в каждой детали. Полубарный стул Толикс со спинкой — это узнаваемая индустриальная классика, вдохновлённая культовым дизайном Толикс. Лаконичные линии, строгий черный глянцевый каркас и сочетание металла с натуральным деревом создают выразительный образ, который идеально впишется в интерьер в стиле лофт, минимализм или современный урбан. Компактная спинка обеспечивает дополнительную поддержку, сохраняя визуальную лёгкость конструкции.
Сиденье выполнено из натурального дерева — прочного и долговечного материала с выразительной текстурой. Оно устойчиво к ежедневным нагрузкам, не деформируется со временем и сохраняет привлекательный внешний вид. Деревянная поверхность приятна на ощупь, проста в уходе и добавляет интерьеру теплоту и естественность.
Каркас и ножки изготовлены из металла с глянцевым защитным покрытием. Такой материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к износу, механическим повреждениям и коррозии. Массивное основание обеспечивает отличную устойчивость даже на неровных поверхностях, а удобная подставка для ног делает посадку более комфортной. Стул выдерживает нагрузку до 130 кг, сохраняя устойчивость и прочность конструкции. Продуманная форма сиденья и эргономичная спинка способствуют удобному положению во время отдыха или работы за барной стойкой. Полубарный стул Толикс отлично подойдет для кухни, обеденной зоны, барной стойки или домашнего бара. Он также станет стильным и практичным решением для кафе, ресторанов и открытых террас, где ценится современный индустриальный стиль и надежная мебель.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина420 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья310 мм
- Глубина сиденья305 мм
- Вес6 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасасталь, металл
- Допустимая нагрузка130
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Вес упаковки22.3 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет