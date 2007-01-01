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Настоящее фото товара Стул Такер, малиновый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Такер, малиновый деревянный
47 оценок
6 290
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Стул Такер, малиновый деревянный - фото 1Стул Такер, малиновый деревянный - фото 2Стул Такер, малиновый деревянный - фото 3Стул Такер, малиновый деревянный - фото 4Стул Такер, малиновый деревянный - фото 5Стул Такер, малиновый деревянный - фото 6
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Реальное изображение товара 1 Стул Такер, малиновый деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Такер, малиновый деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Такер, малиновый деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Такер, малиновый деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Такер, малиновый деревянный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Такер, малиновый деревянный производства ChiedoCover
+15Реальное изображение товара 7 Стул Такер, малиновый деревянный производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Такер, малиновый деревянный

Артикул: CH-010-871
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал: дерево

Производство - Россия

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Цветкрасный
  • Обивкаотсутствует

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты столешницыВарианты покрытияСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты столешницы - Морилка бук

Стул Такер, малиновый деревянный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стул Такер, малиновый деревянный - столешница в цвете Старинный орехСтаринный орех
Стул Такер, малиновый деревянный - столешница в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Такер, малиновый деревянный - столешница в цвете ЛакЛак
Стул Такер, малиновый деревянный - столешница в цвете Светлый орехСветлый орех
Стул Такер, малиновый деревянный - столешница в цвете Морилка белаяМорилка белая

Варианты покрытия - Покрытие дерево

Стул Такер, малиновый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Такер, малиновый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Такер, малиновый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Такер, малиновый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Такер, малиновый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Такер, малиновый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Такер, малиновый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Такер, малиновый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Такер, малиновый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Такер, малиновый деревянный - покрытие в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

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