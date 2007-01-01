16 590₽
Стол Дарья прямоугольный
МИНПРОМТОРГ
от7 090₽
Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный
МИНПРОМТОРГ
от5 890₽
Стол Лидер 2, 2400*800, белый, черный
МИНПРОМТОРГ
от5 990₽
Стол Лидер 2, 2400х800, серый, белый
от15 490₽
Оптовая цена
Стол криволинейный, 1600*900, белый
В наличии 7 шт.
МИНПРОМТОРГ
от4 590₽
Стол Лидер 1, 1500х800, белый, кромка ПВХ
МИНПРОМТОРГ
от2 540₽22
3 240 ₽
Стол Лидер 9, Д80см, венге, белый
от5 990₽
Оптовая цена
Стол рабочий, 900*700, шамони темный
В наличии 11 шт.
от12 490₽
Оптовая цена
Стол прямолинейный, 1600*700, шамони светлый
МИНПРОМТОРГ
от3 890₽
Стол Лидер 1, 900*600, белый, кромка ПВХ, без отбойников