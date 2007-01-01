Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Turn, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Turn, пластик, белый
9 оценок
4 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Turn, пластик, белый - фото 1Стул Turn, пластик, белый - фото 2Стул Turn, пластик, белый - фото 3Стул Turn, пластик, белый - фото 4

Стул Turn, пластик, белый

Артикул: CH-081-570
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина540 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave серый new, пластик
Фотография товара Стул Enave серый new, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Turn изготовлен из 100% натуральных материалов.

Материал изготовления: цельнолитой пластик. Очень прочный и гибкий материал, устойчивый к ультрафиолету, влаге, износу и перепадам температур

Этот стул отлично подойдет для дома, офиса, отелей, кафе и ресторанов.

и украсит интерьер с любым стилевым решением.



Максимальная нагрузка – до 150 кг.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.
Заказ от 2 шт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Бомба белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Бомба белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19037
6 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Бомба белый

26
В наличии 77 шт.
Настоящее фото товара Стул Фрак, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Фрак, белый

57
Фотография товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth

38
Фотография товара Стул пластиковый Ibiza Basic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ibiza Basic, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Ibiza Basic

50
Фотография товара Стул пластиковый Doga Bistrot, грушевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Doga Bistrot, грушевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Doga Bistrot, грушевый

35
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Кресло Лука, произведённого компанией ChiedoCover
28 190
Оптовая цена

Кресло Лука

37
Фотография товара Стул Spike, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Spike, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Spike, терракотовый

39
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный West черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный West черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49028
14 490 ₽Оптовая цена

Стул обеденный West черный

26
В наличии 30 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Bard mini, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Bard mini, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Bard mini, антрацит

8
В наличии 6 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стул Quill soft, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill soft, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
4 09027
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Quill soft, капучино

6
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Пластиковый стол Montessero, бежевый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Montessero, бежевый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Пластиковый стол Montessero, бежевый, бук

6
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая

42
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79031
3 990 ₽

Чехол для стола 04

31
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Фотография товара Стол пластиковый Meadow, прямоугольный, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Meadow, прямоугольный, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стол пластиковый Meadow, прямоугольный, шоколад

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, синяя

48
Фотография товара Чехол 02, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, фиолетовый

46
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, серая

9
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, зеленый

13
Фотография товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Flow, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Подушка сиденья Оптимум для дивана высокого Flow, темный хаки

8
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое Air XL, серое

49
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Cool, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Cool, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Cool, тортора

45
Настоящее фото товара Стул Кайента зеленый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Кайента зеленый, бежевый

46
Настоящее фото товара Стул Classic на колесиках , произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стул Classic на колесиках

46
Фотография товара Стул пластиковый Оборн, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Оборн, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Оборн, бежевый, белый

32
Фотография товара Кресло пластиковое Bandi, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bandi, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Bandi, мятный

14
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Scoop, серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scoop, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стул Scoop, серо-коричневый

10
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул обеденный Gelis, черный, без подушки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Gelis, черный, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул обеденный Gelis, черный, без подушки

12
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79024
8 890 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ В РЯД - BLACK), красный

5
Фотография товара Стул PULL (НА ПРУТКЕ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PULL (НА ПРУТКЕ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Стул PULL (НА ПРУТКЕ), красный

13

Товар в корзине

Стул Turn, пластик, белый
Стул Turn, пластик, белый
4 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Пластиковый стол Montessero, бежевый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стол Montessero, бежевый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Пластиковый стол Montessero, бежевый, бук

6
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая

42
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79031
3 990 ₽

Чехол для стола 04

31
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности