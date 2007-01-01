Характеристики товара
Описание
Стул Лукас сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, делая его идеальным выбором для вашего дома, офиса или ресторана.
Сиденье и спинка изготовлены из искуственного меха белого цвета. Мягкие спинка и сидение обеспечивают максимальный комфорт. Оригинальный каркас из массива натурального дерева в цвете орех добавляет стулу элегантность. Стулья из бука отличаются прочностью и надежностью.
Мелкая структура дерева образует удивительно гладкую поверхность, придающую стулу особый шарм.
Лукас выдерживает нагрузку до 120 кг, обеспечивая долговечность.
Идеальное сочетание тонкой элегантности и роскоши делает Лукас привлекательным дополнением к любому интерьеру.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Высота850 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяискусственный мех
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет