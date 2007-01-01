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Настоящее фото товара Стул Лукас, белый, искусственный мех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лукас, белый, искусственный мех
12 оценок
25 49028
34 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 1Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 2Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 3Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 4Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 5Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 6Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 7Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 8Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 9Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 10Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 11Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 12Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 13Стул Лукас, белый, искусственный мех - фото 14
Распродажа

Стул Лукас, белый, искусственный мех

Артикул: CH-078-501
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Лукас сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, делая его идеальным выбором для вашего дома, офиса или ресторана.

Сиденье и спинка изготовлены из искуственного меха белого цвета. Мягкие спинка и сидение обеспечивают максимальный комфорт. Оригинальный каркас из массива натурального дерева в цвете орех добавляет стулу элегантность. Стулья из бука отличаются прочностью и надежностью.

Мелкая структура дерева образует удивительно гладкую поверхность, придающую стулу особый шарм.

Лукас выдерживает нагрузку до 120 кг, обеспечивая долговечность.

Идеальное сочетание тонкой элегантности и роскоши делает Лукас привлекательным дополнением к любому интерьеру.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяискусственный мех
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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