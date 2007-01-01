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Настоящее фото товара Светильник подвесной Меридиан Шарм, белый, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Меридиан Шарм, белый, голубой
7 оценок
9 09044
15 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Меридиан Шарм, белый, голубой - фото 1Светильник подвесной Меридиан Шарм, белый, голубой - фото 2Светильник подвесной Меридиан Шарм, белый, голубой - фото 3Светильник подвесной Меридиан Шарм, белый, голубой - фото 4Светильник подвесной Меридиан Шарм, белый, голубой - фото 5Светильник подвесной Меридиан Шарм, белый, голубой - фото 6
Распродажа

Светильник подвесной Меридиан Шарм, белый, голубой

Артикул: CH-087-020
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина180 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота1500 мм
  • Вес1.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник. Абажур выполнен из плотного материала, который хорошо пропускает свет и мягко рассеивает его. Каркас изготовлен из металла, а изящные декоративные элементы у основания абажура дополняют светильник. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Подвесной светильник имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника, таким образом меняя площадь освещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота1500 мм
  • Вес1.4 кг
  • Материалметалл, стекло, керамика
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветголубой, белый, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки330 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Вес упаковки1.8 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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