Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник. Абажур выполнен из плотного материала, который хорошо пропускает свет и мягко рассеивает его. Каркас изготовлен из металла, а изящные декоративные элементы у основания абажура дополняют светильник. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Подвесной светильник имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника, таким образом меняя площадь освещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1500 мм
- Вес1.4 кг
- Материалметалл, стекло, керамика
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветголубой, белый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки260 мм
- Вес упаковки1.8 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет