Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Светильник подвесной Сага Песаро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Сага Песаро, черный
7 оценок
3 19048
6 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Сага Песаро, черный - фото 1Светильник подвесной Сага Песаро, черный - фото 2Светильник подвесной Сага Песаро, черный - фото 3Светильник подвесной Сага Песаро, черный - фото 4Светильник подвесной Сага Песаро, черный - фото 5
Распродажа

Светильник подвесной Сага Песаро, черный

Артикул: CH-087-005
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина150 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота1320 мм
  • Вес0.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник лофт Зиг-Заг
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг от компании ChiedoCover.
Следующий Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный
Фотография товара Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный подвесной светильник в лофт стиле. Черный алюминиевый плафон декорирован золотой вставкой, которая дополняет дизайн и гармонично контрастирует с цветом светильника. Подвесной светильник станет также отличным дополнением интерьеров в современном стиле. Прекрасно подойдет для освещения зала, гостиной, кухни. Площадь освещения 3 кв. м.При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота1320 мм
  • Вес0.4 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки155 мм
  • Высота упаковки325 мм
  • Вес упаковки0.8 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный

72
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89060
21 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, прозрачный

49
В наличии 31 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79058
29 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, серебряный

35
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59043
7 990 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W

46
В наличии 129 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Ротанда Рум, коричневый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Ротанда Рум, коричневый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09056
15 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Ротанда Рум, коричневый, серебряный

39
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Террасе Адалина, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Террасе Адалина, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59061
13 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Террасе Адалина, черный

30
В наличии 103 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник Белведере Бирдс, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник Белведере Бирдс, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49076
34 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник Белведере Бирдс, белый, золотой

41
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89076
11 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5020-1PL Yumi

48
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09036
13 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный, серый

8
  • серый, черный
  • черный
В наличии 21 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 29033
12 290 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный

10
  • серый, черный
  • черный
В наличии 63 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Логан СН, велюр, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Логан СН, велюр, изумрудный

5
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Лиара, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Лиара, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99034
5 990 ₽

Стул складной Лиара, пластик, белый

10
  • белый
  • серый
  • бордовый
  • фиолетовый
Фотография товара Стул Лофт Грац барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт Грац барный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Лофт Грац барный

54
Фотография товара Стул Мирэлла Лайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла Лайт

51
Фотография товара Светильник лофт Стрекоза 300 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза 300, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Светильник лофт Стрекоза 300

79
Фотография товара Скамья Тамур с ящиком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Тамур с ящиком, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена

Скамья Тамур с ящиком

35
Фотография товара Стул Кинель, песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кинель, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стул Кинель, песочный

14
Настоящее фото товара Стол под телефон, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Стол под телефон

47
Настоящее фото товара Подстолье 2168ЕМ, металл, произведённого компанией ChiedoCover
22 690

Подстолье 2168ЕМ, металл

13
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена

Стол обеденный раздвижной

41

Другие товары из раздела внутреннее освещение

Распродажа
Фотография товара Лампа настольная Депот Моня, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лампа настольная Депот Моня, красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 59027
8 990 ₽

Лампа настольная Депот Моня, красный

14
  • белый
  • черный
  • красный
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Килн Бруми, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Килн Бруми, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 99032
7 290 ₽

Светильник подвесной Килн Бруми, голубой

9
В наличии 61 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Инн Призмикью, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Инн Призмикью, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
13 49035
20 490 ₽

Светильник подвесной светодиодный Инн Призмикью, прозрачный

15
В наличии 41 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Блаш Аврора, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Блаш Аврора, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
2 09075
8 290 ₽

Светильник подвесной Блаш Аврора, прозрачный

7
В наличии 32 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Грасп Рози, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Грасп Рози, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99030
7 090 ₽

Светильник подвесной Грасп Рози, светло-коричневый

7
  • розовый
  • светло-коричневый
  • зеленый
  • салатовый
В наличии 51 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Шиелд Скрамбел, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Шиелд Скрамбел, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
2 69059
6 490 ₽

Светильник подвесной Шиелд Скрамбел, золотой

5
В наличии 64 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Фоер Ран, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Фоер Ран, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49023
10 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Фоер Ран, белый

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Спот Ранг Сора, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Спот Ранг Сора, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 19036
3 390 ₽

Спот Ранг Сора, бежевый

8
  • черный
  • белый
  • бежевый
  • серый
В наличии 118 шт.
Распродажа
Фотография товара Спот Линен Адалина, золотой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Спот Линен Адалина, золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 79045
4 990 ₽

Спот Линен Адалина, золотой, черный

9
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Торшер Каст Флинт, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер Каст Флинт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 39048
17 990 ₽

Торшер Каст Флинт, белый

13
В наличии 50 шт.

Товар в корзине

Светильник подвесной Сага Песаро, черный
Светильник подвесной Сага Песаро, черный
3 190
6 090 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Логан СН, велюр, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Логан СН, велюр, изумрудный

5
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Лиара, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Лиара, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99034
5 990 ₽

Стул складной Лиара, пластик, белый

10
  • белый
  • серый
  • бордовый
  • фиолетовый
Фотография товара Стул Лофт Грац барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт Грац барный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Лофт Грац барный

54
Фотография товара Стул Мирэлла Лайт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла Лайт

51

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности