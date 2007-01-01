Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Светильник подвесной Сага Песаро, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Сага Песаро, золотой
11 оценок
3 19049
6 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Сага Песаро, золотой - фото 1Светильник подвесной Сага Песаро, золотой - фото 2Светильник подвесной Сага Песаро, золотой - фото 3Светильник подвесной Сага Песаро, золотой - фото 4Светильник подвесной Сага Песаро, золотой - фото 5
Распродажа

Светильник подвесной Сага Песаро, золотой

Артикул: CH-087-002
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина150 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота1220 мм
  • Вес0.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник лофт Зиг-Заг
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг от компании ChiedoCover.
Следующий Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный
Фотография товара Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный подвесной светильник в современном стиле. Золотой алюминиевый плафон декорирован черной вставкой, которая дополняет дизайн и гармонично контрастирует с цветом светильника. Подвесной светильни станет отличным дополнением интерьеров в современном и стиле лофт. Прекрасно подойдет для освещения зала, гостиной, кухни. Площадь освещения 6 кв. м. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота1220 мм
  • Вес0.8 кг
  • Материалметалл, алюминий
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки180 мм
  • Высота упаковки240 мм
  • Вес упаковки1 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Светильник настольный Bottle с подсветкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настольный Bottle с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Светильник настольный Bottle с подсветкой

50
Распродажа
Фотография товара Бра светодиодное Портал Бирдс, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бра светодиодное Портал Бирдс, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69073
27 990 ₽Оптовая цена

Бра светодиодное Портал Бирдс, белый, золотой

50
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89060
21 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, прозрачный

49
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69061
34 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, золотой

38
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19060
19 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, белый, серебряный

47
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79058
29 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, серебряный

35
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная Херф Чилли, оранжевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49056
16 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Херф Чилли, оранжевый, золотой

34
В наличии 32 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Логгиа Сектор, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Логгиа Сектор, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99065
27 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Логгиа Сектор, белый, золотой

42
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник Белведере Бирдс, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник Белведере Бирдс, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49076
34 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник Белведере Бирдс, белый, золотой

41
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09036
13 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный, серый

8
  • серый, черный
  • черный
В наличии 21 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные

9
Настоящее фото товара Стул Прима 1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Прима 1

33
Фотография товара Диван Мобор трехместный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мобор трехместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от80 490
Оптовая цена

Диван Мобор трехместный, серый

30
  • коричневый
  • серый
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах

76
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, белый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, белый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул пластиковый, белый, красный

37
  • красный, белый
  • желтый, белый
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Пик латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пик латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
12 39018
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Пик латте, золото

11
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый

41
  • желтый
  • красный
В наличии 6 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло President Wood CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло President Wood CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 030
Оптовая цена

Кресло President Wood CF Экокожа Черный

31

Другие товары из раздела внутреннее освещение

Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Туррет Гела, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Туррет Гела, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 49040
15 590 ₽

Люстра подвесная Туррет Гела, черный

14
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Пант Адалина, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Пант Адалина, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
2 39042
4 090 ₽

Светильник подвесной Пант Адалина, золотой

14
  • черный, золотой
  • белый, золотой
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Глоу Аврора, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Глоу Аврора, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
1 69075
6 590 ₽

Светильник подвесной Глоу Аврора, прозрачный

6
В наличии 33 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Касп Элса, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Касп Элса, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 09029
7 090 ₽

Светильник подвесной светодиодный Касп Элса, черный

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Карма Рин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Карма Рин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 19040
6 890 ₽

Светильник подвесной светодиодный Карма Рин, черный

13
  • черный
  • белый
  • золотой
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Барл Арден, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Барл Арден, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 39032
9 390 ₽

Светильник подвесной Барл Арден, белый

12
В наличии 43 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Кабинет Рин, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Кабинет Рин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 69033
6 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Кабинет Рин, бежевый

13
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Балд Голди, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Балд Голди, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 09042
6 990 ₽

Светильник подвесной Балд Голди, золотой

14
В наличии 55 шт.
Распродажа
Фотография товара Спот Ранг Сора, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Спот Ранг Сора, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 19036
3 390 ₽

Спот Ранг Сора, белый

5
  • черный
  • белый
  • бежевый
  • серый
В наличии 191 шт.
Распродажа
Фотография товара Спот Брук Адалина, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Спот Брук Адалина, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
2 59048
4 890 ₽

Спот Брук Адалина, белый, золотой

11
В наличии 33 шт.

Товар в корзине

Светильник подвесной Сага Песаро, золотой
Светильник подвесной Сага Песаро, золотой
3 190
6 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр Велютто 21, ножки металл черные

9
Настоящее фото товара Стул Прима 1, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Прима 1

33
Фотография товара Диван Мобор трехместный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мобор трехместный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от80 490
Оптовая цена

Диван Мобор трехместный, серый

30
  • коричневый
  • серый
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стол Роллинг, многофункциональный на колёсах

76
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности