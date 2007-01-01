Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник в лофт стиле. Хромированный алюминиевый плафон декорирован черной вставкой, которая дополняет дизайн и гармонично контрастирует с цветом светильника. Подвесной светильник станет также отличным дополнением интерьеров в современном стиле. Прекрасно подойдет для освещения зала, гостиной, кухни. Площадь освещения 3 кв. м.При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина150 мм
- Высота1320 мм
- Вес0.4 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки155 мм
- Высота упаковки325 мм
- Вес упаковки0.8 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет