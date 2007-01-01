Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Светильник подвесной Сага Песаро, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Сага Песаро, хром
12 оценок
3 39046
6 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Сага Песаро, хром - фото 1Светильник подвесной Сага Песаро, хром - фото 2Светильник подвесной Сага Песаро, хром - фото 3Светильник подвесной Сага Песаро, хром - фото 4Светильник подвесной Сага Песаро, хром - фото 5
Распродажа

Светильник подвесной Сага Песаро, хром

Артикул: CH-087-006
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина150 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота1320 мм
  • Вес0.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник лофт Зиг-Заг
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг от компании ChiedoCover.
Следующий Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный
Фотография товара Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный подвесной светильник в лофт стиле. Хромированный алюминиевый плафон декорирован черной вставкой, которая дополняет дизайн и гармонично контрастирует с цветом светильника. Подвесной светильник станет также отличным дополнением интерьеров в современном стиле. Прекрасно подойдет для освещения зала, гостиной, кухни. Площадь освещения 3 кв. м.При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота1320 мм
  • Вес0.4 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки155 мм
  • Высота упаковки325 мм
  • Вес упаковки0.8 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный

72
Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19060
19 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, белый, серебряный

47
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Настенный светильник Фоер Сачара, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настенный светильник Фоер Сачара, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29072
7 990 ₽Оптовая цена

Настенный светильник Фоер Сачара, белый, золотой

43
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Мат Мия, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Мат Мия, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 19063
26 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Мат Мия, белый, золотой

38
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник Павилион Бирдс, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник Павилион Бирдс, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99080
28 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник Павилион Бирдс, белый, золотой

47
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99081
14 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store

43
В наличии 38 шт.
Фотография товара Подвесной светильник Либерти от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Либерти, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390

Подвесной светильник Либерти

44
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49030
21 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, темно-коричневый

7
  • коричневый
  • Светильник подвесной светодиодный Бланк Мантис, коричневый
  • черный
В наличии 46 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 29032
13 490 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный

10
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 09010
9 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, бежевый

7
  • белый, медный
  • бежевый, белый
В наличии 29 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло пластиковое Doga, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Doga, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Doga, капучино

31
  • бежевый
  • красный
В наличии 26 шт.
Фотография товара Подстолье 0882ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 0882ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Подстолье 0882ЕМ

11
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Чилли велюр антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49028
4 790 ₽

Стул Чилли велюр антрацитовый

15
  • серый
  • светло-коричневый
  • светло-голубой
  • серебряный
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Столешница Оксалит НьюПорт, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит НьюПорт

36
Распродажа
Фотография товара Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49064
6 790 ₽Оптовая цена

Пуф Феликс квадратный, розовый велюр/ черный каркас

48
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Эльфи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Эльфи, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89031
9 890 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Эльфи

14
Фотография товара Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи

48
Фотография товара Подстолье 1187ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1187ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
27 390

Подстолье 1187ЕМ

6
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кровать Бекка, Chenille Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Бекка, Chenille Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Кровать Бекка, Chenille Grey

46
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Лейя, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Лейя, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99019
10 990 ₽

Стул обеденный Лейя, зеленый

8
  • бежевый
  • светло-коричневый
  • зеленый
  • серый
В пути 100 шт.

Другие товары из раздела внутреннее освещение

Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V11084-PL Cleri от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V11084-PL Cleri, произведённого компанией ChiedoCover
6 29048
11 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V11084-PL Cleri

12
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Лампа настольная Сталл Рум, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лампа настольная Сталл Рум, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 09042
6 990 ₽

Лампа настольная Сталл Рум, белый

6
В наличии 111 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99049
11 590 ₽

Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, бежевый

9
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Дистафф Офелия, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Дистафф Офелия, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 59037
5 690 ₽

Светильник подвесной светодиодный Дистафф Офелия, черный

7
В наличии 49 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Деск Офелия, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Деск Офелия, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 59043
6 190 ₽

Светильник подвесной светодиодный Деск Офелия, черный

12
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Лэтч Вейв, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Лэтч Вейв, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
12 79041
21 590 ₽

Люстра подвесная Лэтч Вейв, прозрачный

9
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Нест Ран, черный, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Нест Ран, черный, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
13 59041
22 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Нест Ран, черный, прозрачный

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Фолд Голди, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Фолд Голди, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 09042
6 990 ₽

Светильник подвесной Фолд Голди, золотой

9
В наличии 110 шт.
Распродажа
Фотография товара Спот Лэтч Сора, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Спот Лэтч Сора, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 69036
4 190 ₽

Спот Лэтч Сора, бежевый

15
  • черный
  • белый
  • бежевый
  • серый
В наличии 186 шт.
Распродажа
Фотография товара Спот Рут Адалина, черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Спот Рут Адалина, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 99043
6 890 ₽

Спот Рут Адалина, черный, золотой

11
В наличии 18 шт.

Товар в корзине

Светильник подвесной Сага Песаро, хром
Светильник подвесной Сага Песаро, хром
3 390
6 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло пластиковое Doga, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Doga, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Doga, капучино

31
  • бежевый
  • красный
В наличии 26 шт.
Фотография товара Подстолье 0882ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 0882ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Подстолье 0882ЕМ

11
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Чилли велюр антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49028
4 790 ₽

Стул Чилли велюр антрацитовый

15
  • серый
  • светло-коричневый
  • светло-голубой
  • серебряный
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Столешница Оксалит НьюПорт, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Оксалит НьюПорт

36

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности